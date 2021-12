Após denúncia, Energisa reestabelece energia de senhora de 101 anos

-------- Continua depois da Publicidade--------

O site Ecos da Notícia foi procurado para denunciar um descaso com uma senhora de 101 anos. Dona Emília Vicência da Silva, teve a energia interrompida, após um problema na fiação do poste. A Energisa foi acionada, mas o serviço, que foi dado um prazo de 40 minutos, já ultrapassava as 24h para o reestabelecimento.

Foi a partir daí que a filha da idosa, a senhora Maria Vicência Ferreira Gonzaga, 55 anos, resolveu fazer um vídeo e enviar à nossa equipe denunciando o descaso.

Nossa equipe entrou em contato com a assessoria, que, ao tomar conhecimento, se comprometeu em verificar a situação.

De acordo com a assessoria, o medidor da casa fica do lado de dentro do quintal da idosa e no horário que a equipe do plantão foi fazer o atendimento, as três da manhã, alegaram que não conseguiram contato com o morador e por isso foram embora.

Por outro lado, a filha da idosa alegou que quando vou eles passarem, saiu para o portão, mas eles logo fizeram a volta no veículo e foram embora, não dando tempo de ela chamar.

Após mais de 28 horas sem energia em sua residência, uma equipe da Energisa se deslocou até a casa e reestabeleceu o fornecimento de energia.

Veja o vídeo: