Após denúncia e exoneração, novo procurador-geral é nomeado no Acre

A exoneração de Setti foi anunciada por Rocha no dia 3 de novembro e publicada no DOE no dia seguinte. O motivo foi uma denúncia feita à Polícia Federal pelo ex-procurador geral de Justiça do Acre, Edmar Azevedo Monteiro Filho. Além do procurador, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Acre, Erick Venâncio também foi apontado como suposto integrante do esquema.

O caso chegou à polícia em fevereiro deste ano, mas recentemente o termo de declaração com o relato do ex-procurador veio à tona. Conforme o documento, Filho chegou a levar o caso ao governador Gladson Cameli, que o orientou a procurar a polícia e formalizar a denúncia. O caso é alvo de um inquérito instaurado na Delegacia de Combate à Corrupção (DECCOR).

Após saber da sinalização de que o procurador seria reconduzido ao cargo, a Associação dos Procuradores do Estado (Apeac) publicou um comunicado dizendo que a medida restabelece a sensação de respeito aos integrantes da advocacia pública do estado. A Associação já havia se manifestado dizendo que a exoneração de Setti era um ataque ao estado democrático de direito.

“Informamos aos nossos associados(as) que recebemos com satisfação e, ao mesmo tempo, muita naturalidade, o anúncio oficial realizado pelo Governador do Estado na tarde desta terça-feira (09/11), no sentido de reconduzir ao cargo o Procurador Geral do Estado, medida que, apesar de não reparar os danos sofridos pela Procuradoria Geral do Estado e seus membros, restabelece a sensação de respeito e preservação da imagem institucional e da honra dos integrantes da Advocacia Pública Acreana, em especial a do Procurador do Estado João Paulo Setti Aguiar”, pontua.

Ao exonerar o procurador, o então governador em exercício, Wherles Rocha disse que era imprescindível o afastamento do procurador neste momento e determinou que a Corregedoria da Procuradoria acompanhe o caso.