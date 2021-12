Após denúncia de requeijão vencido, 169 Kg de produtos são apreendidos em supermercado de Manaus

-------- Continua depois da Publicidade--------

MANAUS – AM | Nesta segunda-feira (13), o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) apreendeu 169,5 Kg de produtos em um supermercado localizado no bairro Planalto, na zona Centro-Oeste de Manaus.

No local, a equipe do Procon-AM recolheu mais de 200 unidades de panetone, além de carnes, conservas, laticínios e produtos de limpeza. Os produtos estavam com as respectivas datas de validade expiradas e, por isso, foram descartados. O estabelecimento foi autuado.



Imagem: Divulgação/Procon-AM

A apreensão ocorreu após uma denúncia enviada por um consumidor sobre a venda de requeijão vencido no local. “Por meio dessa ação, pudemos verificar que produtos típicos de fim de ano, como panetone, já estão com validade expirada. Isso precisa ser observado com mais cuidado pelos estabelecimentos. Comercializar alimentos nessas condições é colocar a saúde do consumidor em risco”, alerta o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.



Imagem: Divulgação/Procon-AM

Como denunciar – A população pode entrar em contato com o Procon-AM por meio das redes sociais do órgão (instagram @procon_amazonas e Facebook Procon Amazonas) para envio de denúncias. Os agendamentos devem ser feitos pelos números 0800 092 1512, 3215-4009/4012 ou pelo e-mail [email protected]