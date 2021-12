Após Carta de Natal, Policiais Militares arrecadam alimentos e brinquedos para crianças

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma cartinha endereçada ao Papai Noel chegou ao Quartel do 2° Batalhão de Polícia Militar (2° BPM). Entre os variados pedidos das crianças: brinquedos, material escolar e alimentos para sua família. O espírito natalino tomou conta da unidade, que se uniu e realizou a arrecadação entre os policiais militares do Batalhão, que terminou com a entrega dos presentes e alimentos realizada na manhã desta quarta-feira, 22 de dezembro.

Karolaine Lima, 24 anos, é moradora do bairro Taquari, E acompanhada dos seus dois filhos: Larissa Pereira, 05 e Galvão Pereira, 03, chegou às dependências do Batalhão. Para ela, a ação solidária representa um momento importante. “Vocês estão realizando o sonhos dos meus meninos. Infelizmente eles me pediam e eu não tinha de onde tirar para dar. E assim, surgiu a ideia de ela escrever uma carta para o Batalhão”, relatou.

Larissa Pereira é estudante do Pré Escolar I, da escola Djanira Bezerra, e autora da carta. Com seu jeito tímido e acanhado, disse que sonha em ser policial. “Este ano quero pedir ao papai noel uma boneca que fala 100 frases, minha mãe não tem condições financeiras para nos dar, que ela ganha dar só para casa”, disse a jovem na cartinha endereçada ao Papai Noel.

Major Rogério Fonseca, respondendo pelo comando do 2° Batalhão, destacou o momento único para a corporação e para todos militares que puderam fazer parte desta ação social. “Além de mostrar o caráter humanitário da nossa instituição, é uma ação gratificante para todos nós militares, em buscarmos ajudar o próximo, que se encontram em dificuldade, principalmente crianças e familiares”, relatou o oficial.

Outra cartinha recebida pelos militares, foi encaminhada pelo Paulo Henrique, 10, estudante do 5° ano da Escola João Mariano. Acompanhado da sua mãe, Delzuite Rodrigues, 49, ele pediu uma mochila escolar, para começar seu ano letivo e um sacolão para sua família. “Minha mãe não tem dinheiro para comprar, e eu queria ganhar uma mochila e um sacolão para nos, por favor”, relatou o jovem na carta, agradecido pelo presente recebido.

A ação social terminou com um café da manhã oferecido pelos militares às crianças, além da entrega de um sacolão para cada uma das duas famílias. O evento contou com a presença dos militares da unidade.

Galeria de Imagens: