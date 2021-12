Após carta de menino pedindo carne a Papai Noel, família recebe mais de R$ 20 mil em doações e faz churrasco

-------- Continua depois da Publicidade--------

A repercussão gerada pela carta do pequeno Hector, de apenas 7 anos, fará o Natal dele e de seus parentes bem diferente esse ano. Depois de o garoto pedir “carne” ao Papai Noel para a ceia, a família recebeu milhares de reais em doações.

A história repercutiu no início da semana. Na última segunda-feira (6), as redes sociais viralizaram a carta escrita por Hector, na qual escreveu: “Papai Noel, meu sonho é ganhar uma carne para passar com a minha família. Obrigado”.

Uma vaquinha online aberta no mesmo dia, porém, foi capaz de realizar esse e outros sonhos da família. De acordo com o G1, até a tarde de quarta-feira (8), haviam sido arrecadados R$ 21,9 mil.

Além da quantia, Hector e os parentes receberam carnes de amigos, desconhecidos e até empresas, possibilitando a realização do tão esperado churrasco na noite de terça-feira (7).

“Eu adoro churrasco. Agora matei a saudade, que coisa boa!”, disse o garoto, animado, à RBS TV, afiliada da Globo na região.

Relembre o caso

Hector e a família vivem em Arroio Grande, no Rio Grande do Sul. Diante da alta no preço da carne, e com a situação financeira complicada da família, o pequeno ouviu da mãe que esse ano o tradicional churrasco de fim de ano dificilmente aconteceria, o que motivou a elaboração da carta.

Em entrevista à revista Crescer, a mãe do garoto, Patrícia Froz de Braz, de 35 anos, contou que a pandemia colocou a família em dificuldades financeiras e que teve a energia elétrica cortada recentemente.

Ela permanece em casa cuidando de Hector e seus irmãos Maryanne, de 9 anos, e Oliver, de 9 meses. A renda vem de bicos realizados pelo marido, Leandro Alves de Medeiros, 27 anos, e a filha mais velha, Rosiane Braz de Andrade, 19.

“A gente compra (carne), mas agora é miúdos, ossos, essas coisas mais baratas”, contou.