Após cair do 15º andar, mulher morre durante festa

– Uma mulher de 42 anos morreu na madrugada desta sexta-feira (10) após cair do 15º andar de um prédio no Jardim Goiás, em Goiânia. Segundo a polícia, ela estava em uma festa com outras quatro pessoas. Uma perícia foi feita no local nesta manhã.

Segundo a polícia, dois homens e três mulheres, que seriam garotas de programa, estavam no apartamento. Consta ainda no boletim de ocorrências que eles estavam bebendo e usando drogas. As pessoas que estavam no local disseram que a mulher passou mal, desmaiou e caiu do apartamento.

Equipes da Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, do Corpo de Bombeiros e Instituto Médico Legal estão no prédio para fazer as investigações e retirada do corpo da vítima, que caiu em um vão de difícil acesso. O caso será investigado pela Delegacia Estadual de Investigação de Homicídio para saber como aconteceu a morte.