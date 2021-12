Após assumir relação há um mês, Luan Santana fala de gravidez da namorada e escolhe nome da filha

Luan Santana planeja casamento e escolhe nomes dos filhos

Luan Santana está apaixonado pela estudante de moda mineira, Izabela Cunha. Tanto que os planos são de casamento e até ter filhos. Em conversa com o Gshow, o cantor falou dos planos de aumentar a família.

Ele já até pensa em nomes para os herdeiros: “Quero ter meus filhos, netos. E, sim, claro que falamos sobre isto (casamento). Já sabemos até o nome dos filhos. Se for menina vai se chamar Luiza, uma mistura de Luan com Iza”. Com apenas um mês que contou ao público do novo amor, o rapaz teceu elogios para a amada.

Izabela é maravilhosa. Ela é contagiante, extrovertida, me põe para frente e me faz muito bem. A inteligência dela me admira. Iza sabe conversar sobre tudo. Ela não é de se deslumbrar com as coisas, assim como eu também não sou. Pelo contrário, ela ama todo esse carinho que as fãs sentem por mim e agora também por nós.”, disse Luan Santana.

CARREIRA Ainda na entrevista, Luan Santana não falou apenas do coração, como também dos desejos profissionais. Em 2022, ele pretende lançar uma nova turnê e garante que está tudo muito bem feito. “O show está lindo. É a retomada depois de tanto tempo longe dos palcos. Sinto aquele friozinho na barriga como se fosse a primeira vez que eu me preparasse para me apresentar.”, disse ele. Além disso, ele está empolgado para o projeto em 2022. “Ficamos um tempão ouvindo: ‘Fique em casa!’. Agora é como se eu falasse ao meu público: ‘Vem ver meu show, sai de casa!’. Sou eu saindo também, somos todos nós retomando a vida que tínhamos saudade, aos poucos, com moderação”, comentou um Luan Santana empolgado.