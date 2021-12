Após assessor se infectar, deputado do Acre testa positivo para Covid-19

-------- Continua depois da Publicidade--------

Aleac informou que deputado Chico Viga cumpre quarentena em casa e sente sintomas leves da doença.

O deputado estadual Chico Viga (Podemos) foi afastado das funções na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) após testar positivo para a Covid-19. Ele cumpre quarentena em casa. Segundo a Aleac, o deputado está bem e não tem nenhum sintoma grave da doença.

Conforme a assessoria de comunicação da assembleia, o deputado decidiu fazer o exame após um assessor se infectar com o novo coronavírus. O resultado do exame do parlamentar saiu nessa segunda-feira (6).

Apenas o parlamentar e esse assessor estariam infectados. A assessoria de comunicação confirmou que as sessões na Aleac não serão suspensas após os casos de infecções.

Casos de Covid-19 no Acre

Acre registrou seis novos casos de Covid-19 nesta terça-feira (7), de acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). Assim, o número de infectados saiu de 88.239 para 88.241. Nenhuma morte foi registrada, então, o total de vítimas pela doença continua sendo 1.849.

Em todo estado, há oito pacientes internados nos hospitais de referência, dos quais quatro estão com resultado positivo para a doença.

Há 16 exames de RT-PCR à espera de análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Desde o início da pandemia, 86.136 pessoas receberam alta.

O Acre está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril, com uma taxa de incidência de 9.843,8 casos para cada 100 mil habitantes. A taxa de mortalidade em cada 100 mil habitantes é de 206 já a de letalidade – quantidade de mortos dentro dos números confirmados da doença – é de 2%.

Dos 20 leitos disponíveis na rede SUS em todo o Acre, três estão ocupados. Com isso, a taxa de ocupação dos leitos é de 15%. São 10 leitos em Rio Branco e 10 em Cruzeiro do Sul.