Após assembleia, médicos do município decidem manter greve por tempo indeterminado

Sem posicionamento por parte da prefeitura, médicos da rede municipal de Rio Branco decidem manter greve por tempo indeterminado. A decisão foi tomada em assembleia geral, na última terça-feira, 7.

O movimento grevista já dura um mês e, por determinação judicial, 10% dos profissionais participam do ato. Além disso, nesses 30 dias nenhuma contraproposta da prefeitura foi apresentada a categoria. Entre as reivindicações está a incorporação das vantagens recebidas ao salário dos médicos.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Médicos, Guilherme Pulici, a categoria decidiu, de forma unânime, continuar a greve por tempo indeterminado. “Ressalto, aqui, que não tivemos nenhuma proposta formal por parte da prefeitura nesse período. Nenhum chamamento para uma conversa, diálogo e não há nenhum documento protocolado no sindicato ou chamamento até mesmo no WhatsApp, telefone ou ligação. Vamos aguardar e exercer o nosso direito de paralisação”, diz o médico.

Ainda segundo o presidente, vários profissionais estão extremamente insatisfeitos e prestes a “jogar a toalha” e sair da prefeitura definitivamente o que causaria um impacto maior que a greve.

Além disso, ele ressalta que não estão pedindo aumento, mas que as gratificações sejam incorporadas no salário base para que possa contar com isso para aposentadoria, afastamento, uma situação de invalidez, seja temporária permanente ou permanente.

Nossa equipe entrou em contato com a prefeitura para saber qual o posicionamento deles diante da greve indeterminada, mas até o fechamento desta matéria não obtivemos resposta.