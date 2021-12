Apoiadores de Bolsonaro detonam Ivete Sangalo após posicionamento contra o presidente

-------- Continua depois da Publicidade--------

A cantora Ivete Sangalo aparece entre os assuntos mais comentados no Twitter após apoiar coro contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), durante show no Rio Grande do Norte.

Nesta sexta-feira (31/12), apoiadores do presidente subiram a tag #IveteVaiTomarNoCool, que aparece em quarto lugar nos Trending Topics da rede social.

O deputado federal Diego Garcia foi um dos seguidores do Messias que atacou a cantora. “Abstinência da Lei Rouanet leva Ivete Sangalo ao desespero. Antes de Bolsonaro cada artista podia captar até R$ 60 milhões por ano. A mamata acabou. Bom dia!”, escreveu o parlamentar.

Durante show de Ivete em Natal, na noite da última quarta-feira (29/12), o público puxou um coro de “Ei, Bolsonaro, vai tomar no c*” que foi incentivado pela artista.

“Não ouvi”, diz a cantora quando o público começa a gritar. “Tá baixinho”, provoca, pedindo que os fãs gritem mais alto. Ivete começou a pular e dançar no palco.”(Ele) Vai acabar escutando de tão alto que foi”, completa a artista, que foi aplaudida pelos fãs.

Confira algumas reações dos apoiadores do presidente

Fonte: Correio Braziliense