Apesar do cancelamento do Réveillon em Cruzeiro do Sul, Feira Natalina está mantida

O secretário de cultura de Cruzeiro do Sul Aldemir Maciel falou nesta segunda-feira, 20, sobre o cancelamento do réveillon no centro da cidade, mas garantiu que vai acontecer a Feira de Natal no final de semana. “A gente suspendeu os eventos que já vinham sendo programados, mas vai ter outros eventos acontecendo como a Feira Natalina nos dias 22,23 e 25 de dezembro. Também no dia 25, ainda teremos o show do cantor Cleiton Saraiva. A Feira Natalina terá exposição de artesanatos, música ao vivo, comidas típicas e tentar levar alegria para a população de Cruzeiro do Sul”.