Aos 54 anos, Claudia Raia ostenta coxas torneadas. Veja!

No último domingo (12), a atriz Claudia Raia agitou as redes sociais ao posar com uma fenda poderosa em um vestido ousado.

A artista de 54 anos colocou suas coxas torneadas em evidência com a abertura na lateral da peça.

“Vem, que hoje eu estou toda desenhada pelo Andre Betio, com unhas douradas e fenda na perna, não estou para brincadeira, não, amor“, escreveu ela.

O look em questão foi usado para sua participação no Show dos Famosos, do Domingão.

Os fãs, claro, não pouparam elogios. “Deusa grega“, disse uma admiradora. “A mulher está um furacão“, comentou outra. Já uma terceira ressaltou: “A mais linda do Brasil“.

A estrela elegeu um look sexy para a academia. Com um macacão justíssimo, ela ostentou suas curvas privilegiadas, de deixar qualquer um babando, enquanto se esforça em exercício de membros superiores.

Veja:

Fonte: Contigo