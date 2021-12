Aos 37 anos, Paula Fernandes vem à público revelar grave doença e tratamento difícil: “Uma pressão na cabeça”

-------- Continua depois da Publicidade--------

A sertaneja usou as redes socias para falar abertamente sobre a situação com os fãs

Nesta sexta-feira (17), Paula Fernandes usou o seu perfil oficial do Instagram para atualizar os seus fãs sobre seu atual estado de saúde. Além da depressão, a cantora também já havia confessado ter um problema crônico de crise de enxaqueca.

“Oi meu povo, tudo bem com vocês? Hoje é dia de mais uma dose do medicamento que eu estou tomando para evitar as crises de enxaqueca. Estou seguindo o protocolo da doutora Thais”, começou Paula Fernandes.

Há alguns dias, a cantora já havia explicado para os seguidores através das redes sociais, que foi preciso recorrer à ajuda médica, por causa do incômodo quase insuportável que vinha sofrendo. Na ocasião, apesar da situação delicada, Paula Fernandes se mostrou bem confiante com os primeiros resultados.

Agora, a famosa veio dar boas notícias aos fãs e tranquilizou seu público, explicando que o tratamento vem surtindo efeito:

“Estou me sentindo super bem esses dias. Ontem eu até brinquei que não sento nada, zero. Na verdade, uma pressão na cabeça leve. Mas agora eu estou começando a identificar quais são os gatilhos e quando eles acontecem e acabam provocando a dor. Mas no geral eu tô muito melhor”.

PAULA FERNANDES ENFRENTA MOMENTO DIFÍCIL EM SUA CARREIRA

É verdade que Paula Fernandes já foi um dos grandes nomes do sertanejo, mas agora a cantora não vive uma das melhores fases de sua carreira.

A artista carrega um certo ar de antipatia tanto com os colegas do sertanejo quanto com os fãs, o que acarretou em certo repúdio a cantora. Por isso, atualmente, Paula Fernandes tem um cachê muito inferior ao que ela tinha no passado.

De acordo com o Extra, ela chegava a cobrar R$ 270 mil por apresentação, mas agora com R$ 80 mil e um pouco de insistência ela fecha um show para algum contratante.