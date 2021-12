Anvisa discute com sociedades médicas aplicação da Coronavac em crianças

A CoronaVac é a vacina contra a Covid-19 produzida pelo Instituto Butantan , ligado ao governo do Estado de São Paulo, em parceria com o laboratório chinês Sinovac.

O imunizante foi, junto com o desenvolvido pela Universidade de Oxford, o primeiro a ter o uso autorizado pela Anvisa no Brasil, em janeiro .

A discussão com sociedades médicas, de acordo com a Anvisa, faz parte do processo de análise do uso da vacina em crianças. Entretanto não haverá, nesta quarta, tomada decisão. A liberação do uso só pode ser feita pelos diretores da agência.