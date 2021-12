Anvisa alerta: uso incorreto de paracetamol em crianças pode levar à morte

-------- Continua depois da Publicidade--------

A superdosagem de paracetamol pode causar hepatite medicamentosa e levar à morte. O alerta é da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) que, após o registro de erros de administração de doses de suspensão oral de paracetamol em bebês e crianças, emitiu uma nota sobre o assunto na noite desta sexta-feira (10/12).

De acordo com a reguladora, as pessoas devem seguir a posologia descrita na bula corretamente de acordo com o peso do bebê ou da criança. A dose máxima diária e o intervalo entre as doses de acordo com a orientação para cada faixa etária também devem ser observadas a risca.

“Existem diferentes formulações líquidas do paracetamol, que podem ser encontradas em farmácias e drogarias. As diferenças dessas formulações pediátricas estão relacionadas à concentração e à dose a ser administrada. O medicamento paracetamol para bebês é uma suspensão oral, com concentração de 100 mg/mL (miligrama por mililitro), normalmente acompanhado de uma seringa dosadora. Já o paracetamol para crianças é uma suspensão oral com concentração de 32 mg/mL, acompanhada de um copo medidor. A Anvisa reforça que para qualquer medicamento existe um risco associado ao seu consumo.?Por isso, é?fundamental que o?produto seja utilizado de forma correta, seguindo as recomendações?de?bula?e?as orientações?dos profissionais de saúde”, dizia a comunicação publicada pela Anvisa.

A agência também reforça a notificação de qualquer ocorrência de eventos adversos, incluindo erros de administração utilizando paracetamol e outros medicamentos, por meio do sistema chamado VigiMed.

