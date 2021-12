Antes de ser assassinada jovem manda áudio para a família

Depois de gravar a mensagem, ela teria sido obrigada a abrir a própria cova . Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, um dos suspeitos preso pelo crime disse a jovem foi morta com dois disparos de arma de fogo, em 15 de novembro.

Três pessoas, uma delas amiga da vítima, foram presas suspeitas de envolvimento no crime na quinta-feira (2). A vítima tinha uma filha de 2 anos .

A investigação indica que, quando a jovem mandou o áudio, ela já estava com um suspeito no local onde foi morta. Os policiais ainda não revelaram qual o envolvimento dos outros dois suspeitos no crime.