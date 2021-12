Ana Maria Braga expõe intimidade de Thelma, faz pergunta indiscreta e ex-BBB fica em saia justa: “Então”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Ana Maria Braga não se intimidou ao trazer à tona a intimidade da campeã do BBB20

No Mais Você desta quinta-feira (30), Ana Maria Braga pegou Thelma Assis de surpresa e fez uma pergunta indecente para a campeão do BBB20. O feito se deu quando a médica falou do seu relacionamento com Denis Cordeiro.

“Casada há cinco anos, mas estou no meu relacionamento com ele há 13 anos, apaixonada por ele. Um grande companheiro de vida”, se declarou a influenciadora de 37 anos.

Por sua vez, Ana Maria não se intimidou e perguntou quando Thelma vai ser mãe. “E o nenê, quando vem?”, questionou a apresentadora da Globo, gerando um climão.

“Então, os nenês…”, disse a campeã do BBB20, que foi imediatamente interrompida por Camilla de Lucas. “Ela vai anunciar agora”, afirmou a carioca, que também estava presente no Mais Você e fez questão de brincar com a situação.

“Então, os meus nenês estão congeladinhos. Eu já tenho 37, eu fiz um congelamento de óvulos para poder preservar. Mas no momento certo”, revelou Thelma Assis.

SEGUE NO BATENTE

Ana Maria é uma das pessoas que segue trabalhando na reta final de 2021. Na quarta-feira (29), a loira usou suas redes sociais e falou sobre não ter folga, nem mesmo com as festas de fim de ano. A revelação da artista aconteceu na legenda de um registro com toda a equipe, que também está de plantão.

“Pessoal do plantão (e eu) passando aqui pra dizer que tudo bem não estar na praia. Você não é todo mundo”, escreveu Ana Maria Braga.