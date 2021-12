Ambulância de Cerejeiras resgata vítimas de acidente na BR 364

-------- Continua depois da Publicidade--------

Dois cachorros na pista pode ter sido a causa do acidente grave registrado na manhã desta terça-feira, 21, na BR 364 a cerca de 60 km da cidade de Pimenta Bueno.

Segundo apurou o Folha do Sul On Line, o motorista do cavalinho sem a carreta, que vinha em direção a Vilhena, teria se desviado dos animais e atingido de frente um Fiat Uno com placas de Sinop (MT), que seguia sentido Pimenta Bueno.

Uma ambulância da Prefeitura de Cerejeiras resgatou os três homens feridos que estavam no veículo de passeio e os encaminhou para o hospital Ana Neta, em Pimenta Bueno. Um dos acidentados ficou em estado grave, precisou ser intubado e foi transferido às pressas para Cacoal.

TESTEMUNHA

O site conversou com o motorista da ambulância de Cerejeiras, que estava levando um paciente e uma acompanhante para Cacoal, e ele contou que havia acabado de passar pelos dois cachorros grandes que teriam provocado a colisão. Um dos cães foi atingido e ficou agonizando na rodovia antes de morrer.

O entrevistado disse que viu pelo retrovisor o cavalinho saindo da pista e voltou de ré para prestar socorro. Ao ver os três homens presos às ferragens, ele adotou uma estratégia de emergência para resgatá-los: com uma cinta de amarrar carga, cedida por um caminhoneiro que havia parado, ele puxou o Uno para um lado e o caminhão puxou o mesmo carro para o outro.

“O carro tinha virado uma sanfona com os três homens dentro. O motorista estava em estado gravíssimo”, contou o servidor municipal ao site, que vai seguir acompanhando o caso para trazer novas informações e imagens a qualquer momento.

Os três homens que ficaram presos às ferragens foram identificados. O motorista do carro de passeio, o que ficou em estado grave, é um rapaz de apenas 20 anos, identificado como Weliton Pereira Velho. Os dois passageiros do veículo, que estão fora de risco, são Carlos Alberto Mendes Correia Júnior, de 27 anos, e Cláudio Firmino de Oliveira, 33.

O carro no qual o trio seguia em direção a Pimenta Bueno tem placa de Sinop (MT). Já o motorista do caminhão, Vagner Sebastião Veiga, 36, não se feriu e até ajudou a socorrer as vítimas.

CÃES NA PISTA

O site confirmou que o carreteiro invadiu a pista contrária para não bater em dois cães que estavam atravessando a rodovia. Um dos animais teria morrido ao ser atingido, e o outro sobreviveu ao atropelamento.

Fonte: Folha do Sul On Line