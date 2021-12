AMANHECIDO: Mulher de resguardo é agredida na barriga por marido que passou a madrugada na rua

-------- Continua depois da Publicidade--------

O homem bêbado não teve piedade e agrediu a esposa somente porquê ela teria o questionado sobre por onde estava durante toda a madrugada.

Após chegar em casa amanhecido e embriagado, um homem de 25 anos foi preso nesta manhã de domingo (12) por espancar a esposa de 21 anos que está de resguardo.

O crime aconteceu em uma residência no bairro Nova Caiari, em Porto Velho (RO). A mulher foi agredida com socos no rosto e chutes na barriga mesmo estando recém operada.

A vítima espancada acionou a Polícia Militar e o acusado acabou preso em flagrante.