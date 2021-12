Alunos de projeto social da PM faturam medalhas em competição estadual de jiu jitsu

-------- Continua depois da Publicidade--------

Durante o Campeonato Acreano de Jiu Jitsu 2021, realizado neste domingo, 5, na quadra poliesportiva do Colégio Meta, o projeto “Em Forma com o Batalhão”, desenvolvido pelo 3° Batalhão da Polícia Militar do Acre (3° BPM) participou com seis atletas. Apesar de terem retornado aos treinos há apenas três meses, todos eles alcançaram bons resultados.

Entre os – aproximadamente – 200 atletas que participaram do competição, os seis representantes do projeto do 3° Batalhão conseguiram subir ao pódio e serem agraciados com medalhas: três de ouro e três de bronze.

“Isso demonstra que nosso trabalho está tendo bons resultados, os alunos estão se empenhando e estamos conseguindo, além de formar atletas, estamos formando cidadãos”, comemora o sargento Randson Fontoura, um dos vencedores da competição e coordenador do projeto.

O resultado é muito importante para a continuidade do projeto, que visa ensinar a “arte suave” (como é conhecido o jiu jitsu) a crianças e adolescentes que moram em áreas de vulnerabilidade, principalmente na parte alta da cidade e adjacências.

OS ATLETAS QUE CONQUISTARAM MEDALHAS

Sargento Randson Fontoura/Categoria meio pesado – Faixa Preta

Os alunos do projeto

Lúcio Nascimento/Categoria Pena – Faixa Azul; Guthery Leite/Categoria juvenil pesadíssimo – Faixa branca; José Gomes Henrique/Categoria Médio – Faixa Branca, Natan Paiva/ Categoria Pluma – Faixa Branca; Ryan Amorim/Faixa Branca.

