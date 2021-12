-------- Continua depois da Publicidade--------

Categoria segue recebendo por diárias desde quando fizeram acordo com as empresas em setembro deste ano.

Alegando salários atrasados, motoristas fazem paralisação no Terminal Urbano de Rio Branco.

Os motoristas de ônibus de Rio Branco estão fazendo uma paralisação, na manhã desta sexta-feira (10), no Terminal Urbano. A categoria alega que está com os salários dos meses de outubro, novembro e décimo terceiro atrasados.

Antônio Martins de Moura Neto, motorista disse que a categoria segue recebendo apenas por diárias, acordo feito quando eles estavam em paralisação em setembro deste ano. A reivindicação é para que eles voltem a receber os salários.

“A gente está parando porque estamos reivindicando desde setembro, quando voltamos para a folha da empresa, a gente vem trabalhando apenas pelas diárias. Estamos com o pagamento de outubro, novembro, décimo terceiro atrasados e alguns benefícios que a gente não abriu mão e a empresa diz que não tem condição de pagar”, disse.

Ao g1, o presidente do Sindicato das Empresas de Transportes Coletivos do Acre (Sindcol), Aluizio Abade, disse que a negociação está em andamento. “Já está em andamento e bem perto de acabar lá”, resumiu.

O motorista disse que o repasse aprovado pela prefeitura que começou a ser pago em novembro, está sendo feito, porém eles pedem o pagamento dos salários.

“O que eles repassaram para nós é que não tem condições de pagar estes atrasados no momento. O que nos ofereceram é que a gente trabalhe na diária até janeiro e pra gente não tem condições desta forma, porque as empresas estão há dois meses recebendo o repasse da prefeitura e realmente quando recebem o repasse, pagam as dívidas com o funcionário, mas só esse dinheiro não está solucionando nossa situação. A paralisação é de advertência até a que seja apresentada uma proposta”, acrescentou.

O diretor de Transportes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), Clendes Vilas Boas, disse que a paralisação não foi comunicada e que se dirigiu até o local para acompanhar a situação.

“Tão logo tomei conhecimento sobre a paralisação, estou aqui para saber deles o que motivou a paralisação sem comunicação à imprensa, aos órgãos competentes, propriamente dito a RBTrans e o Ministério do Trabalho. Isso para ser legal tem que ser comunicado em tempo hábil, conforme determina a lei, e fomos surpreendidos com essa paralisação”, disse.

Vilas Boas disse ainda que o problema dos coletivos já se arrasta há anos que e a prefeitura atua para tentar resolver.

“A RBTrans tem conhecimento desde o início, mas, esse não é um problema nosso, isso se arrasta há mais de duas décadas e meia. O sistema está integro, mas as empresas operadoras estão quebradas. E nós estamos fazendo possível para resolver o problema. Tudo depende de tramitação judicial, já foi instaurado inquérito administrativo disciplinar para pedir a suspensão de uma operadora, porém não apareceu nenhuma operadora interessada. Estão sendo adotadas medidas judiciais.”