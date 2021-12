Alckmin se desfilia do PSDB após mais de 33 anos no partido

“É uma pessoa que respeito muito, gosto muito. Sempre tive grande relação, sempre foi um bom governador. É um bom nome”, disse Lula segundo um participante relatou ao blog do Gerson Camarotti.

“O cara é bom. Continuem insistindo para compor a chapa. Foi bom para São Paulo como governador e vai ser bom vice para o Brasil. O Alckmin é uma pessoa honesta”, acrescentou Lula de acordo com outro relato.

Alckmin se cadastrou no aplicativo para votar nas eleições do PSDB para eleger o candidato do partido a oito dias das eleições da sigla . O voto de Alckmin tinha mais peso do que o de vereadores e deputados nessa votação.

Por estar em negociação com outros partidos, o movimento de Alckmin gerou insatisfação entre os coordenadores de campanha de Doria. “Revela uma grande incoerência por parte do ex-governador”, diz um dos apoiadores do atual governador paulista.

Alckmin foi o “fiador” da entrada de Doria nas disputas eleitores no âmbito do PSDB, quando, em 2016, garantiu a sua disputa pela Prefeitura de São Paulo. Doria venceu a disputa no primeiro turno, fato até então inédito. A possibilidade de reeleição para o Poder Executivo virou regra no país no fim da década de 1990.