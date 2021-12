Aedes aegypti: casos prováveis de dengue em Rio Branco são 6 vezes maior do que no ano passado

“Estamos bastante preocupados com o número de locais com focos, estamos com mais de 50 bairros dentro do município de Rio Branco que estão com focos de dengue. Então, quero despertar nos munícipes que se preocupem também com a dengue, que é uma doença grave e pode, sim, matar. Além disso, esse mesmo mosquito, além de causar dengue, ele causa Chikungunya e Zika”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Sheila Andrade.