Advogada acreana é eleita miss nacional em concurso que valoriza a beleza da mulher gorda

Ao ser convidada por uma caça talentos que notou seu forte potencial, a advogada Andréia Regina Nogueira não imaginava ser eleita a mulher mais bela do concurso “Sou Gordinha Sim”, realizado entre janeiro e dezembro deste ano de forma virtual, devido à pandemia de Covid-19 em todo o Brasil. Coroada neste mês como a Miss Brasil da competição idealizada pela modelo e influenciadora plus size Helena Custódio, que atua na área há mais de 10 anos, Andréia ajuda a quebrar preconceitos.

Após ser convidada, a advogada compartilhou a informação com alguns amigos, recebeu amplo apoio deles e decidiu aceitar o desafio. Gravar desfiles, enviar fotos com diferentes looks, responder perguntas de conhecimentos gerais e várias outras atividades fizeram parte da rotina dela ao longo dos últimos meses. Depois de ser classificada na fase estadual, a profissional competiu com outras 30 representantes de outros estados na fase nacional. Sob análise de uma banca de jurados, ela ganhou o concurso..

“Não imaginava ganhar. Tinha muito respeito e admiração por diversas candidatas que julgava fortíssimas. Representar a beleza da mulher gorda e ainda levar o Acre para o primeiro lugar foi além do que eu poderia esperar. Para mim, esse concurso foi um meio para lutar pela causa da pessoa gorda, para cravar nosso lugar na sociedade e persistir na busca por igualdade e direitos. Não se confunde processo de aceitação corporal com apologia à obesidade”, destaca a miss.

Das três categorias – Curve, Miss e Master -, Andréia concorreu ao Miss. Ela relata que mesmo com 65% da população brasileira estando acima do peso considerado padrão e sendo maioria populacional, há preconceito diariamente contra pessoas gordas. “O intuito não é que ninguém se transforme em gordo ou permaneça nessa condição em caso de doença, mas sim uma batalha para quebrar padrões e inclusão social com combate à gordofobia, legislações específicas e tratamento igualitário”, enfatiza.

O reinado da advogada acreana vai até dezembro de 2022 e as inscrições para a nova edição já estão abertas no site missbrasilsougordinhasim.blogspot.com. “O concurso surgiu para empoderar, aumentar a autoestima e tirar várias mulheres de doenças psicológicas, incentivando o autoamor. A conquista superou minhas expectativas e me tornou ainda mais confiante da mulher maravilhosa que sou, por dentro e por fora, além de me fazer acreditar que eu posso mudar a vida de outras pessoas”, finaliza Andréia.

Assessoria