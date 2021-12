Adolescentes suspeitos de assassinar taxista são apreendidos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Três adolescentes, um de 16 anos e dois de 17, foram apreendidos no Distrito Federal, na tarde desta sexta-feira (10/12), pela Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), por envolvimento no latrocínio (roubo seguido de morte) do taxista Valdineri Ribeiro. O trabalhador foi assassinado a facadas e teve o corpo jogado em uma área de mata, na zona rural de Alexânia, em Goiás.

Uma garota e dois meninos aparecem nas imagens do circuito de segurança colhidas pela polícia. Nas gravações, eles aparecem caminhando em direção ao ponto de táxi onde Valdineri prestava serviço, na tarde de quarta-feira (8/12). Segundo as investigações, os adolescentes entraram no carro do motorista por volta das 13h.

Familiares e amigos tentaram entrar em contato com Valdineri, mas o celular só dava desligado. O Correio revelou em primeira mão que o carro do taxista, um Siena preto, foi encontrado abandonado na QR 327 de Samambaia, em um quadradão, sujo de sangue. O corpo do trabalhador foi localizado pela PCGO um dia depois, nesta quinta-feira (9/12), com cerca de oito perfurações causadas por faca.

Delegado à frente do caso, Sérgio Henrique, afirmou que os três menores foram apreendidos no DF. “Eles moram em Alexânia, mas fugiram para Brasília”, disse. O Correio apurou que o trio teria se escondido na casa de parentes no Setor Habitacional Sol Nascente.

Fonte: Correio Braziliense