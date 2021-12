Adolescente enviou áudio à namorada para não ser estuprada por caminhoneiro: “Não quero ser abusada de novo”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma adolescente de 13 anos pediu ajuda à namorada para não ser estuprada por um caminhoneiro com quem havia pegado carona. A jovem, que não foi identificada, havia fugido de um abrigo em São Paulo e entrou no caminhão do suspeito rumo a Rio Verde, Goiás, onde encontraria a namorada, que conheceu pela internet.

“Estou em um caminhão aqui, de um homem que quer abusar de mim. Ele está oferecendo dinheiro para mim, eu estou em uma estrada deserta com ele, entendeu? Quando eu entrei dentro da coisa [caminhão], ele falou: ‘Filha, daqui você não sai enquanto você não vender o seu corpo para mim’”, diz a jovem no áudio.

“Meu, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não quero ser abusada de novo por uma pessoa que eu nunca vi na minha vida”, completa.

De acordo com a polícia, a adolescente havia ido para um abrigo justamente após ser abusada por um familiar. Foi aí que conheceu a namorada goiana, que tentava encontrar pessoalmente pela primeira vez.

O caminhoneiro prometeu levar a garota até seu destino, mas desviou do caminho e parou em um hotel em Acreúna, onde tentou manter relações sexuais com a vítima. A namorada da jovem, porém, acionou a polícia que deu início a buscas na região.

“As viaturas fizeram ronda em busca desse veículo, com essas características. E a equipe aqui conseguiu visualizar um veículo ao lado de um hotel, ao lado de um posto de combustíveis. Eles foram até o quarto, a porta estava entreaberta e eles flagraram o caminhoneiro alisando as coxas da criança”, contou o policial rodoviário Lacerda Santos.

O caminhoneiro foi preso em flagrante e responderá por estupro de vulnerável. Já a garota foi encaminhada ao Conselho Tutelar, está em um abrigo e deve ser levada de volta a São Paulo.