Adolescente é encontrado morto com tiros no AM

Um adolescente de 17 anos, foi encontrado morto neste domingo (26), no Ramal do Caminhoneiro, no Janauari, município de Iranduba. O jovem foi executado com 8 tiros pelo corpo.

Segundo os moradores da área, no sábado (25), por volta das 23h, foi ouvida uma sequência de tiros, mas os populares ficaram com medo de sair naquele momento e só acharam o homem na manhã seguinte.

A polícia foi acionada e constatou que o jovem tinha sido assassinado na noite de Natal. Ele foi baleado 8 vezes e morreu na hora.

Cinco disparos atingiram a cabeça, um o braço, um o abdômen e outro no tórax. A polícia investiga o caso.