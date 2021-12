Adolescente de 17 anos morre em acidente na BR-235 um dia após o aniversário

-------- Continua depois da Publicidade--------

Maria Bianca Siqueira de 17 anos morreu em um acidente por volta das 19h de terça-feira (28) no Km 34 da BR-235 no município de Areia Branca, no Agreste sergipano

A jovem comemorou aniversário na segunda-feira (27) e estava retornando de um passeio na companhia dos pais, quando o motorista não percebeu o redutor de velocidade na rodovia e perdeu o controle do veículo. Descontrolado, o carro capotou deixando os ocupantes feridos.

O pai da adolescente ficou presos às ferragens, enquanto a jovem, que viajou no banco traseiro do automóvel, sofreu lesões gravíssimas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) foi acionado para prestar socorro às vítimas, no entanto, a adolescente não resistiu aos ferimentos. De acordo com informações da polícia, as vítimas são moradoras da cidade de Areia Branca.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Fonte: Carroemotos.com.br