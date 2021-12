Adolescente de 15 anos é hospitalizada após ser estuprada pelo amigo em condomínio

-------- Continua depois da Publicidade--------

Nesta segunda, 13, uma adolescente de 15 anos denunciou ter sido estuprada pelo próprio amigo, em um condomínio em Porto Velho (RO). Por causa do estupro, a vítima foi hospitalizada e a Polícia Civil investiga o caso.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para ir atender uma ocorrência de suposto estupro em um hospital particular, onde a vítima estava sendo atendida pela equipe médica.

De acordo com os policiais, a mãe da menina disse que sua filha estava no apartamento de uma amiga e que no local havia outros dois adolescentes de 15 anos.

Em certo momento, um dos menores levou a menina ao quarto, retirou sua roupa à força e em seguida a estuprou.

Após sair do apartamento onde estava, a menina avisou os pais sobre o crime e a vítima foi levada pela mãe para um hospital para passar por exames.

O caso agora está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).