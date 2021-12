Adeus! Roberto Bomfim, aos 76 anos, tem despedida confirmada na Record, após enfisema pulmonar

O ator deu adeus ao elenco de Reis e se despediu oficialmente da história para tratar o problema de saúde

Roberto Bomfim deixou oficialmente a novela Reis, da Record, nesta sexta-feira, dia 10.

Segundo informações do jornal O Globo, o ator, de 76 anos, foi diagnosticado com um enfisema pulmonar. Por causa disso, ele precisará passar os próximos meses em repouso.

Ainda de acordo com a publicação, os médicos não autorizaram que ele gravasse a trama no atual estado. Apesar de a estreia estar marcada para 2022, as filmagens já vão começar.

Roberto Bomfim já deu adeus ao restante dos atores e se despediu oficialmente da história. José Rubens Chachá teria sido chamado para assumir o personagem dele, que segue em total sigilo.

Roberto Bomfim estaria cotado para nova novela da Globo

O veterano, apesar das questões de saúde, também estaria sendo sondado para outro grande papel na concorrência. O projeto é previsto para 2022 e promete explodir de audiência.

Para quem não sabe, a Globo decidiu refilmar Pantanal, que fez muito sucesso nos anos noventa. Aliás, como divulgou o G1, as gravações já começaram a acontecer no Mato Grosso do Sul.

Roberto Bomfim deve chegar à trama em algum momento futuro. Nomes como Renato Góes, Allanis Guilen e Juliana Paes já estariam confirmados no elenco dessa nova versão da novela.