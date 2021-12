Acusado de matar namorada de 14 anos com tiro no pescoço é preso

-------- Continua depois da Publicidade--------

Romário Barreto Lima foi preso no início da tarde desta quinta-feira, 9. A ação foi realizada por investigadores da Polícia Civil de Sena Madureira no Bairro Bom Sucesso.

Romário teve a prisão preventiva decretada pelo assassinato da adolescente Eloíza Cabral da Silva, de 14 anos. A vítima, que era namorada do acusado, foi morta com um tiro no pescoço. O crime aconteceu no dia 4 do mês passado em um pequeno imóvel localizado na Rua Surubim, na Invasão do Panorama.



No interior da casa a polícia encontrou também a arma utilizada no crime. A investigação do caso foi conduzida pelo delegado Marcus Cabral, da DHPP. Segundo a polícia, após fugir do flagrante, Romário se apresentou na Delegacia de Sena Madureira, mas depois de ser interrogado foi liberado.

Com base no depoimento do acusado e nas provas colhidas no local do crime, o delegado Cabral pediu à Justiça a prisão preventiva de Romário. A ordem judicial foi decretada e o acusado foi preso em Sena Madureira.