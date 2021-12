Acreano Gustavo Matias canta “Ave Maria” e perde a 10ª edição do The Voice Brasil

-------- Continua depois da Publicidade--------

Natural de Cruzeiro do Sul, interior do Acre, Gustavo Matias de Almeida (23) não venceu a 10ª edição do The Voice Brasil, da TV Globo. A final do reality aconteceu na noite de hoje (23), com transmissão ao vivo para todo o país. No palco, Matias brilhou ao interpretar “Ave Maria”, de Franz Schubert, mas sua desenvoltura não agradou o público de casa que escolheu Giuliano Eriston, do time de Michel Teló, como vencedor.

Gustavo Matias vem de uma família humilde. É professor de música do Conservatório de Música de Cruzeiro do Sul e faz parte da banda Garotos do Sótão. Na sua primeira apresentação no The Voice Brasil, interpretou a música Nessum Dorma. Na segunda aparição, cantou The Prayer (Celine Dion). Na terceira, Matias foi bastante aplaudido por levar “O Sole Mio” ao palco da atração, foi o escolhido pelo público de casa.

Durante a trajetória no The Voice Brasil, o rapaz sempre esteve no time de Carlinhos Brown. A desenvoltura dele, por inúmeras vezes, foi elogiada pelo artista da Bahia. As cantoras Iza e Claudinha Leitte também manifestaram congratulações ao talento do acreano. Michel Teló foi outro técnico que declarou a importância da participação do acreano no reality.

Na grande noite, Gustavo fez um agradecimento muito especial. “Eu estou feliz pela minha trajetória até aqui. Com tudo que cantei, com o aprendizado que ganhei. Obrigado Brown, ao pessoal de casa! Um beijo pro meu pai e outro pra minha mãe, sinto a falta dela agora. Isso é a realização de um sonho nosso”, disse Gustavo.

Aclamado vencedor do The Voice Brasil 2021, Giuliano Eriston leva o prêmio de R$ 500 mil reais e uma assinatura com a gravadora Universal Music.