Acreano finaliza adversário e garante vaga no campeonato de MMA em Dubai

O acreano Breno Yuri Santos, 19 anos, venceu seu adversário com menos de 1 minuto e meio, ainda no primeiro round, garantindo sua vaga para representar o Brasil no campeonato de IMMAF, em Dubai.

Yuri foi apresentado ao esporte através do pai, que pratica o MMA desde os 17 anos de idade. “Desde bebê já ia ver meu pai treinar. Comecei, realmente, com seis anos de idade a treinar jiu-jítsu e karatê com o professor Rivelino, na Rfteamdes, desde então não parei mais”, conta o atleta.

O acreano conta que ele e o pai sempre tiveram planos de viajar para o Rio de Janeiro para treinar na nova união, pois lá as oportunidades seriam maiores que aqui, no Acre, onde a prática desse esporte ainda é carente.

Atualmente, o atleta tem como mestre o treinador Dedé Pederneiras, um dos maiores treinadores do mundo no MMA, além de parceiros de treinos como os ídolos José Aldo, Dudu Dantas e Léo santos. Ainda no início da pandemia Yuri se mudou para o Rio de Janeiro, onde relata ter sido bem acolhido por todos.

“Desde 2020 venho almejando esse evento que participarei. Competi bastante, graças a Deus, venci todos campeonatos que participei de lá pra cá. Tive essa oportunidade de participar da seletiva para representar o Brasil em Abu-dhabi, Dubai. Conquistei minha vaga finalizando meu adversário no 1 round com um minuto e 20 segundos. Estou muito feliz e motivado com esta oportunidade de representar meu país e meu estado em outro continente, com os melhores de 32 países que participarão neste evento IMMAF”, conta.

Agora, Yuri está treinando bastante e confiante que pode trazer uma medalha para o Brasil.

Veja o vídeo: