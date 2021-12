Acreana que tatuou Gusttavo Lima no braço realiza sonho de tirar foto com o cantor durante show

-------- Continua depois da Publicidade--------

Francely Andrade, a acreana que tatuou a foto de Gusttavo Lima em seu braço, realizou o sonho que tinha há 10 anos: tirou uma foto com o cantor na noite desta quarta-feira (1º) durante o show do sertanejo em Rio Branco.

Super fã de Gusttavo Lima, ela publicou uma homenagem ao seu ídolo semana passada no Instagram. Após a postagem e uma reportagem do Notícias da Hora, os organizadores do evento em Rio Branco entraram em contato com ela, que, enfim, conseguiu ver seu desejo realizado.

Logo após posar ao lado de Gusttavo Lima, Franciely agradeceu:

“Nunca desmereça o sonho de ninguém, porque você não está dentro dele. São 10 anos esperando por esse momento, realizei um sonho de metade da minha vida. Obrigado a todos que me ajudaram, até mesmo aqueles que zombaram de mim. Eu consegui. E não há nada que mais me realizou nessa vida como esse momento. Ah, pra você que não gostou da minha tatuagem, ele amou”

