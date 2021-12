Acre tem quatro novos casos de Covid confirmados nesta terça-feira (21) e nenhuma morte pela doença

Oito pacientes estão internados nos hospitais de referência. Destes, três estão com resultado positivo para a doença.

A quantidade de exames de RT-PCR à espera de análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux baixou para nove. Ao todo, 86.228 pessoas já receberam alta médica desde o inicio da pandemia.

O Acre está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril, com uma taxa de incidência de 9.843,8 casos para cada 100 mil habitantes. A taxa de mortalidade em cada 100 mil habitantes é de 206 já a de letalidade – quantidade de mortos dentro dos números confirmados da doença – é de 2%.

Dos 20 leitos disponíveis na rede SUS em todo o Acre, dois estão ocupados. Com isso, a taxa de ocupação dos leitos segue em 10%. São 10 leitos em Rio Branco e 10 em Cruzeiro do Sul.

Números e mortes