Acre é o estado da Federação com maior queda no índice de homicídios no país em 2021

Os bons resultados obtidos pelo Acre na área de Segurança Pública nos últimos três anos são reflexos fiéis da integração das forças policiais e do forte investimento, pelo governo do Estado, tanto na capacitação como no aparelhamento das tropas, que influenciam, de forma contundente, no empenho e desempenho individual de cada integrante do setor, cumprindo, na essência, os conceitos implementados pela atual gestão da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) desde 1º de janeiro de 2019.

Números estatísticos atualizados do Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP) ratificam as periódicas quedas nos índices de criminalidade em todo o território acreano. De acordo com os resultados do recente estudo, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, foram registrados, no Acre, 12 latrocínios (roubo seguido de morte), enquanto do dia 1º de janeiro ao dia 22 de dezembro deste ano, registrou-se 7 ocorrências do mesmo tipo, alcançando-se uma queda de 41,67%.

No que se refere aos crimes de homicídios, considerando-se o mesmo período 1° de janeiro de 2020 a 22 de dezembro 2021, a redução atingiu 40,53%, que, em números concretos, alcança 107 mortes a menos pelo tipo criminal.

Outro resultado expressivo alcançado no estado foi referente ao número de mortes decorrentes de intervenção policial: 27 registros em 2020, contra 11 ocorrências, até o dia 22 de dezembro de 2021. A redução foi de 59,26%.

Todo esse avanço na área de segurança pública, alcançado pelo Acre nos últimos anos, coloca o estado, segundo a última edição do Monitor da Violência, criado pelo G1, como a unidade da Federação com maior queda no índice de homicídios no país, com redução de 29,7%, comparando-se ao mesmo período de 2020.