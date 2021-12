Acidente entre carros deixa uma pessoa morta e 10 feridas

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um acidente envolvendo cinco carros deixou uma pessoa morta e outras 10 feridas, na noite desta quinta-feira (23), na BR-386 em Triunfo, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A vítima não teve a identidade divulgada.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma análise preliminar feita no local do acidente aponta que um Polo com placas de Santa Maria e um Stratus de Canoas colidiram frontalmente no km 407 por volta das 23h.

Depois, uma Spin de Porto Alegre e um Etios de Lajeado bateram nos veículos acidentados. Por último, um Audi com placas de Espumoso saiu da pista quando o condutor desviou dos veículos sobre a rodovia.

O motorista do Stratus morreu no local. Outras dez pessoas ficaram feridas, sendo duas em estado grave.

Os feridos foram encaminhados para hospitais da região, em Canoas, Montenegro e Lajeado.

O trânsito foi desviado pelo acostamento, com bloqueio total em alguns momentos, até ser liberado à 1h.