AC mantém maior alta do país nas vendas do comércio varejista pelo 2º mês seguido, aponta IBGE

As vendas do comércio varejista voltaram a subir no Acre em outubro, na comparação com setembro. Segundo dados divulgados nessa quarta-feira (8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com a alta de 3% no mês passado, o estado acreano continua, pelo segundo mês seguido, com a maior variação do país no setor.