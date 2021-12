ABSURDO: Degrau enferrujado de ônibus provoca queda de grávida que foi socorrida pelo SAMU; veja vídeo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Mulher grávida, identificada como Susicley Santos Silva, 38 anos, grávida de 4 meses, era passageira do ônibus que faz a linha do Jacarandá.

Era pouco mais de quatorze horas, da tarde deste domingo, 12, quando Susy, como é chamada pela família, caiu ao descer do ônibus, no terminal urbano.

De acordo com testemunhas, que inclusive filmaram e enviaram o material para a Redação do Ecos da Notícia, a mulher caiu por causa do degrau em condições precárias do ônibus.

”Ela estava descendo devagar quando o degrau arriou e ela caiu sentada e gritou de dor. Ela nem conseguiu se movimentar depois da queda”, relatou a testemunha, que continuou dizendo, ” outro dia eu estava no ônibus do Benfica e quase caí, mas vi que a cadeira estava toda quebrada. Esses ônibus são uma porcaria”, finalizou revoltada a testemunha.

”Tá tudo enferrujado, quando ela pisou o degrau quebrou. É um absurdo, ela poderia ter perdido o bebê”, desabafou a pessoa que filmou a situação.

Sem conseguir levantar e sentindo fortes dores, Susy foi socorrida pelo SAMU e em encaminhada para a Maternidade Barbara Heliodora, onde passa por exames.

Na oportunidade, várias pessoas reclamaram das péssimas condições do transporte coletivo em Rio Branco.

A mãe de Susy conversou com nossa equipe de reportagem e disse que ela machucou os braços e as pernas na queda e deve fazer um exame de ultrassonografia para verificar se está tudo bem com seu bebê.

”Se depender da família, vamos entrar com ação contrato a empresa. Isso não pode continuar”, finalizou a mãe da vítima.

VÍDEO CEDIDO: