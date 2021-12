” A transparência é a lisura do governo Gladson, me faz acreditar em sua inocência” diz Nicolau em Nota pública

-------- Continua depois da Publicidade--------

Nota de solidariedade ao governador Gladson

Venho externar aqui minha solidariedade e apoio ao governador Gladson Cameli, alvo de uma operação da PF na manhã de hoje.

Tenho acompanhado de perto a transparência e a lisura com as quais o governador tem trabalhado desde que assumiu a gestão do Estado, o que me faz acreditar totalmente em sua inocência.

O governador sempre deixou claro, principalmente em suas ações, que não compactua com irregularidades. Por isso deixo aqui meu total apoio nesse momento delicado.

Durante o auge da pandemia, por exemplo, Gladson se desdobrou para garantir as melhores condições de atendimento e tratamento para nossa gente.

Estou certo de que ao final dessa investigação, todas as dúvidas serão esclarecidas, ratificando à luz da opinião pública a seriedade deste governo.