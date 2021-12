A surpreendente atitude da menina Isabella, de apenas seis anos, que pediu a mãe para doar o longo cabelo a crianças com câncer

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Isabella Vitória Barreto Campos, de apenas seis anos, pegou a mãe, Fabrícia Barreto Canafiste, de surpresa, ao informar seu desejo de doar os longos cabelos que ostentava para o Hospital do Amor, referência de tratamento das pessoas com câncer em Rio Branco, Acre. Isso foi em setembro, segundo a mãe, quando a menina foi vítima de um derrame no olho direito. A doação aconteceu essa semana. “Foi tão lindo que eu resolvi gravar um vídeo no dia que ela surgiu com essa ideia”, conta a mãe ao AcreNews.

A Isabella estuda a primeira série em uma escola da capital do Acre. Estudiosa e centrada, tem foco na vida, apesar da pouca idade. Desde que veio ao mundo, une beleza e meiguice numa sincronia de balé. E pela generosidade do Criador, ela ainda veio com uma cabeleira de dar inveja a Rapunzel. Além de longo, é brilhoso e discretamente ondulado.

Mesmo com tanta beleza ataviada sobre a cabeça, a Isabella parece não ter pensado duas vezes quando viu alguma coisa sobre crianças com câncer. De, de pronto, doar as madeixas para quem está passando pelo infortúnio de perder o cabelo em decorrência da doença. “Ela disse: mamãe, quero doar meu cabelo para o Hospital do Câncer pra crianças. Fiquei muito feliz com a atitude da minha filha, tão pequena e já tem um coração bondoso e pensando no próximo, um exemplo a ser seguido nesses tempos em que vivemos”, conta a mãe, emocionada.



Fabrícia com a filha Isabella: solidariedade que vem do berço

Avisada do desejo da filha, a Fabrícia admite que ficou um momento torporizada. Quando normalizou, tomou atitude. Organizou a ida a um esteticista. Escolheu o Salão da Nilce, gabaritado. Lá a Isabella ganhou o tratamento que merece, o de boneca viva e melhor: com o coraçãozinho cheio de amor e empatia. A longa cabeleira foi tirada com todo o cuidado e as profissionais fizeram questão de deixar o cabelo da Isabella, agora curtinho, bem lindo, com um visual invulgar, apropriado para a idade dela, mas ao mesmo tempo atual.

O cabelo da Isabella já está com a direção do Hospital do Amor e certamente vai ornamentar a cabeça de alguma criança que enfrenta a doença. A solidariedade da pequena Isabella vai servir, segundo a mãe, para ajudar a levantar a estima de alguém que vive a desventura. “Que a história dela desperte mais solidariedade entre nós, adultos, que conseguimos enxergar com mais clareza as coisas, mas as vezes não amolecemos nosso coração”, diz a Fabrícia, toda orgulhosa da filhota, cujo cabelo já voltou a crescer em alta velocidade, quem sabe para nova atitude social.

Por Evandro Cordeiro / Fotos: Cedidas