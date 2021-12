A pedido de Abel, Palmeiras tenta contratação de jogador da seleção uruguaia

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Palmeiras encerrou a temporada de bem com a torcida, tendo conquistado a Libertadores pela terceira vez em sua história e terminado o Brasileirão na 3° colocação, cada vez mais se consolidando entre as principais potencias do futebol nacional.

Agora, enquanto os jogadores tiram suas merecidas férias e a torcida comemora o ‘tri’, a diretoria já inicia os processos referentes a montagem do elenco para 2022, já que a nova presidente, Leila Pereira, prometeu diversos reforços de peso a diretoria.

Apesar disso, as primeiras contratações do Verdão para 2022, não foram tão badaladas. O goleiro Marcelo Lomba, de 34 anos, chegou ao clube para substituir Jailson, fazendo a função de reserva imediato para Weverton, que vem sendo constantemente convocado para a seleção brasileira.

Outros anunciados foram, o meio-campista Atuesta, e o atacante Rafael Navarro, que apesar de promissores, não são nem de longe os ‘nomes de ‘peso’ prometidos, o que faz com que parte dos torcedores comecem a questionar as ‘promessas’ de Leila.

Palmeiras tenta contratar Giovanni González

E enquanto tenta fechar com ‘nomes de peso’, a diretoria também busca atender os pedidos do técnico Abel Ferreira, que pede a chegada de um zagueiro canhoto e a de um lateral-direito. Diante disto, de acordo com o ‘Transfer 24hrs’, Anderson Barros, diretor executivo de futebol do Palmeiras, vem tendo contato com os representantes do lateral GiovannI Gonzalez, do Peñarol.

O atleta de 27 anos ficará livre no mercado em janeiro, já que optou por não renovar seu vinculo com o Peñarol. Diante disto, o Palmeiras busca fechar um pré-contrato com o atleta, visando afastar os demais interessados, já que o jogador é bem conhecido no futebol sul-americano, tendo passagem de destaque pelo River Plate, além de ser figura recorrente nas convocações da seleção uruguaia.

Fonte: Fanáticos Brasil