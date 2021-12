A Fazenda 13: Rico e Solange estão na final; Dynho e Sthe eliminados

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na segunda Roça Especial para a formação da grande final de A Fazenda 13, Rico e Solange foram os mais votados pelo público.

A segunda Roça Especial de A Fazenda 13 ocorreu nesta terça-feira (14/12). Dynho Alves, responsável pela escolha dos três adversários no primeiro embate, foi para a berlinda com Rico Melquiades, Sthefane Matos e Solange Gomes.

Segundo a dinâmica escolhida pelo programa, os dois mais votados pelo público reservam um lugar na grande final. Os outros dois, menos votados, são eliminados. Após a contagem de votos, Adriane Galisteu anunciou que Rico Melquiades e Solange Gomes estão na final do reality show.

Sendo assim, a grande final de A Fazenda 13 está formada. Rico Melquiades, Solange Gomes, Marina Ferrari e Bil Araújo disputarão o prêmio de R$ 1,5 milhão, em votação aberta para o público, com resultado a ser anunciado no programa da próxima quinta-feira (16/12).

O reality show contará, ainda, com uma reunião do elenco para uma festa de despedida antes do último dia de programa. Fernanda Medrado e Nego do Borel não participarão dos últimos eventos no confinamento.