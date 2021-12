485 casos da influenza H3N2 são confirmados em Rondônia

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Governo de Rondônia confirmou nesta sexta-feira (17) que o estado passa por um surto de gripe. Somente em dezembro, a Secretaria de Saúde (Sesau) registrou 485 casos de Influenza no estado.

“Dos 485 [casos de Influenza], seis pacientes estão internados, sendo três em enfermarias e três em estado grave nas UTIs”, informou o secretário estadual de saúde, Fernando Máximo.

O surto da síndrome gripal atinge tanto crianças quanto a população adulta em Rondônia. No vídeo acima, o secretário estadual de saúde fala o perfil dos três pacientes internados em estado grave: um tem 75 anos, o outro tem 37 e o outro é uma criança de 2 anos.

“A gente acredita que esse aumento no número de casos de gripe se deve principalmente pelo relaxamento das pessoas quanto ao uso de máscaras e pelo fato das pessoas não terem se vacinado contra a gripe. Por isso, a gente convoca todas as pessoas de seis meses de idade, até idosos, passando inclusive pelas grávidas que procurem um posto para se vacinarem contra a gripe”, pediu o secretário.

A Sesau também confirmou que o surto tem gerado expressivo aumento de demanda na Policlínica Ana Adelaide, que atende população adulta, e no Hospital Infantil Cosme e Damião, ambos localizados em Porto Velho.

A orientação da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), é que a população use como medida de prevenção e controle da Influenza as mesmas ações adotadas durante a pandemia de Covid-19, como:

O uso de máscaras

Limpeza e desinfeção de ambientes

Higiene das mãos

Distanciamento social

Influenza e Covid: diferença nos sintomas

Influenza

A gripe, como é chamada a infecção pelo vírus Influenza, apresenta sintomas agudos logo nos primeiros dias da doença, entre eles:

Febre alta

Calafrios

Dores musculares

Tosse

Dor de garganta

Intenso mal-estar

Perda de apetite

Coriza

Congestão nasal (nariz entupido)

Irritação nos olhos.

Covid-19

Já nos casos de Covid, a doença começa a evoluir a partir do 7° dia, podendo ou não levar a um quadro de insuficiência respiratória.

No momento, o mundo observa atento como a nova variante do coronavírus, a ômicron, se comporta, mas evidências preliminares já sugerem que ela é mais transmissível que as demais cepas.

De acordo com pesquisadores da Universidade de Oxford, no Reino Unido, os sintomas da ômicron são “diferentes” das cepas anteriores do coronavírus e incluem:

Dor de garganta

Dor no corpo, principalmente na região da lombar

Congestão nasal (nariz entupido)

Problemas estomacais e diarreia.

No Brasil, as variantes delta e gama ainda são predominantes. Seus sintomas podem incluir:

Perda de olfato e paladar

Dor no corpo

Dor de cabeça

Fadiga muscular

Febre

Tosse.

Fonte: G1RO