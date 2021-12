24h: Rondônia registra mais quatro mortes e 265 novos casos de Covid

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) confirmou a morte de mais quatro pessoas em decorrência da Covid-19 e o registro de mais 265 casos de infecção pelo coronavírus em Rondônia. Os dados constam no boletim diário publicado nesta quinta-feira (16), e estão relacionados as notificações realizadas nas últimas 24 horas.

Com a atualização dos dados de mortes e casos da doença, Rondônia passa a contabilizar 281.868 diagnósticos positivos para a doença e 6.688 óbitos, desde o início da pandemia, em março de 2020.

Há ainda, conforme o boletim, 4.458 casos ativos, 256 casos suspeitos (aguardando resultado de exames) e 121 pacientes internados em unidades hospitalares.

De acordo com a Sesau, nesta edição foram atualizadas de maneira manual, casos e óbitos. No entanto, os dados sobre curados são referentes à edição do dia 09/12.

Também não foi possível informar a idade e de quais localidades são os óbitos registrados e não estão atualizados dados sobre vacinas, leitos e testes realizados, até que o sistema do Ministério da Saúde seja restabelecido.

Fonte: Portal da Cidade Porto Velho