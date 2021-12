Ivete Sangalo surpreende ao chamar coro contra Bolsonaro: ‘Vai tomar no c*’

-------- Continua depois da Publicidade--------

Ivete Sangalo parou de ser isentona e surpreendeu o público de um show, com um ato contra o Presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). A cantora vinha sendo chamada dessa forma pelos internautas, por não ter se posicionado contra o governo.

No show feito na última quarta-feira, 29, em Natal, Rio Grande do Norte, a apresentadora do “The Masked Singer Brasil”, dançou com o público ao som de “Ei Bolsonaro, vai tomar no c*”.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, Ivete Sangalo pede ao público para cantar mais alto: “Não ouvi”. “[Ele] vai acabar escutando, de tão alto que foi”, falou a cantora no palco, empolgada com o coro.

Apesar de ser chamada de isentona, Ivete Sangalo já tinha se posicionado contra o Presidência da República, no auge da pandemia da covid-19. Na época, o Brasil atingiu 500 mil mortes pela doença e a população pediu o posicionamento de pessoas públicas contra o governo.

Fonte: Catraca Livre