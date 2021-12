Concurso Sefaz AM: confirmada banca e oferta de vagas para novo edital

Concurso Sefaz AM (Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas) contará com uma oferta de 210 vagas e será organizado pela FGV

O concurso Sefaz AM (Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas) contará com uma oferta de 210 vagas. A confirmação foi feita na última quarta-feira, 15 de dezembro, pelo órgão. Além das oportunidades imediatas, a seleção também será para formar cadastro reserva de pessoal. Do total de oportunidades, 50 são para cargos com exigência de ensino médio e 160 para nível superior. As remunerações iniciais ainda serão confirmadas. Além disso, o certame já conta com banca organizadora definida: a Fundação Getúlio Vargas (FGV), escolhida por dispensa de licitação. A publicação do edital de abertura de inscrições está prevista para ocorrer até abril. O próximo passo para o início da seleção é a assinatura do contrato com a Fundação Getúlio Vargas, que deve ocorrer em breve, com publicação no diário oficial. A publicação do edital de abertura de inscrições está prevista para ocorrer até abril.

No caso de ensino médio, a seleção contará com uma oferta de 50 vagas para o cargo de assistente administrativo da fazenda estadual.

