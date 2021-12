-------- Continua depois da Publicidade--------

NOTA PÚBLICA DE ESCLARECIMENTO

O Secretario de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Paulo Cézar Rocha dos Santos, logo ao tomar conhecimento da “Operação Ptolomeu”, deflagrada pela Polícia Federal (PF), neste Estado, por meio de publicação oficial do Órgão, que aponta ter verificado “a prática constante de altas movimentações de valores em espécie, inclusive com uso do aparato de segurança pública”, oficiou à Polícia Federal, solicitando informações, no sentido de apurar a existência ou não de qualquer integrante das Forças do Sistema Integrado de Segurança Pública do Acre supostamente envolvido no caso acima exposto, para que se adote todas as providências cabíveis, a fim de se adotar as medidas administrativas necessárias, bem como resguardar as instituições, que trabalham, periodicamente, no combate à criminalidade, em todos os níveis.

Nesse diapasão, o Titular da Sejusp reforça a Nota emitida pelo governo do Estado do Acre, colocando-se à disposição para colaborar com as investigações da Polícia Federal em relação à Operação Ptolomeu e a todas as ações de combate à corrupção.

Enfatiza, neste aspecto, além da criação, pelo governo do Estado do Acre, da Delegacia de Combate a Crimes de Corrupção (citada na Nota), a existência de Acordo de Cooperação Técnica, ainda vigente, entre Órgãos Federais e o Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP), pelo qual foi criada a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO).

Paulo Cézar Rocha dos Santos

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública