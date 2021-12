Funcionário de restaurante é agredido por cliente após pedir comprovante de vacinação em Alter do Chão

Nas imagens é possível ver que o homem, que está usando a máscara de forma incorreta e descalço, agride o funcionário com socos e o empurra.

No vídeo também é possível perceber que outros clientes que estavam no local ficaram assustados com a ação.

À produção de jornalismo da TV Tapajós, a proprietária do estabelecimento informou que o homem chegou ao restaurante acompanhado de um casal de amigos. O casal apresentou o comprovante de vacinação e entrou.

O homem que se recusou a apresentar o comprovante de vacina e agrediu o recepcionista chegou a entrar no estabelecimento, mas a proprietária do restaurante pediu que ele se retirasse do local.

Ainda de acordo com a proprietária do restaurante, o caso foi comunicado à Divisão de Vigilância Sanitária e um boletim de ocorrência deverá ser registrado ainda nesta quinta (16) na delegacia de Polícia Civil de Santarém para os procedimentos cabíveis.

O g1 tenta contato com o homem que agrediu o funcionário do restaurante.

Nota do restaurante

Por nota, a direção do restaurante Do Italiano informou que não se sente apoiada pelo poder público. A sua ausência, principalmente em campanhas de conscientização efetivas e fiscalização, têm deixado o peso do controle sob a responsabilidade total dos empresários.

Ainda segundo a nota do estabelecimento, o Restaurante Do Italiano tem sido alvo de diversas críticas via mídias sociais e agressões verbais, por seguir os protocolos e cobrar de todos os seus clientes o cumprimento dos Decretos.

A direção do estabelecimento conclui que busca ser exemplo para a comunidade local, trabalhando arduamente para manter a Vila de Alter do Chão protegida, pois entende que é papel de todos como cidadãos e empresários proteger a equipe, clientes e a comunidade no geral.

