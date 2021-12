-------- Continua depois da Publicidade--------

Falta assinar! Felipe Melo tem acerto com o Fluminense e deve ser apresentado ainda nesta segunda-feira. O jogador de 38 anos já realizou os exames médicos e é o primeiro reforço do Tricolor para a temporada de 2022. Além do volante, o clube também está atrás de um atacante e já iniciou conversas com alguns nomes.

Fonte: Lance!